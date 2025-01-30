陳宗華：總體方略顯示出豐富中華文明因素

第十屆中華文化論壇現場（中評社圖片） 中評社北京1月30日電（記者 海涵）北京工業大學馬克思主義學院講師陳宗華日前在第十屆中華文化論壇上發表觀點稱，新時代黨解決台灣問題的總體方略，為解決台灣問題、實現祖國完全統一指明了方向，顯示出豐富的中華文明因素。



陳宗華表示，文化作為連接兩岸人民心靈的橋梁和紐帶，在鑄牢兩岸命運共同體意識中扮演著至關重要的角色。中華文化不僅承載著歷史的記憶和民族的認同，也是兩岸增進相互瞭解、促進情感融合的重要途徑。通過文化交流與合作，兩岸同胞能夠更加深刻地認識到彼此之間的共同點和相互依存的關係，從而增強民族凝聚力和共同體意識。《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書指出，要鑄牢兩岸命運共同體意識，厚植祖國和平統一的基礎。新時代對台工作的核心理念是“兩岸一家親”，兩岸交流最重要的是心靈溝通，統一是“心靈的契合”；必須強化“兩岸命運共同體”意識。中華文化是兩岸共同的文化根基，文化上的認同是實現心靈契合的重要途徑，有助於構建兩岸同胞共同的精神家園。



他分析，首先，中華文化是兩岸同胞共同的精神財富。其次，文化交流有助於促進兩岸經濟的融合發展。文化產業作為新興的經濟增長點，其發展不僅能夠帶動相關產業繁榮，還能夠為兩岸經濟合作提供新的動力。再次，文化教育是培養兩岸青年共同認同感的重要途徑。通過教育交流項目，如學生互訪、學術研討、聯合培養等，可以加深兩岸青年彼此瞭解。最後，文化交流能夠增強兩岸人民對中華文化的自豪感和歸屬感。

