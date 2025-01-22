拉夫羅夫：烏克蘭協議須有確保無法被違反機制

中評社香港1月22日電／衛星通訊社消息，俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫表示，在解決烏克蘭衝突的問題上，我們應討論一項法律協議，該協議應包含一個不可違約的機制。



拉夫羅夫在與吉爾吉斯斯坦外長熱恩別克·庫魯巴耶夫會談後舉行的新聞發佈會上說：“俄方向我們（吉爾吉斯斯坦——編者注）同行介紹了關於烏克蘭問題的最新進展，強調了我們對實現特別軍事行動目標和通過消除危機根源來解決危機的堅定承諾。越來越多的人，包括來自歐洲和美國的人都明白，如果不消除這一危機的根源，就無法結束衝突。我們特別強調，必須討論可靠的、具有法律約束力的協議，協議中應該包含無法違約的機制。”



此外，拉夫羅夫感謝庫盧巴耶夫邀請他訪吉，並承諾將對吉爾吉斯斯坦進行訪問。



拉夫羅夫在與吉爾吉斯斯坦外長會談結束後舉行的記者會上稱：“我願意感謝熱恩別克∙庫盧巴耶夫富有成果的工作以及邀請我訪問比什凱克或吉爾吉斯斯坦其他任何風景如畫的地方。我將很高興地進行訪問。”



2024年6月，俄羅斯總統普京提出了關於解決烏克蘭衝突的新的和平建議，其中包括承認克里米亞、頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、赫爾松州和扎波羅熱州為俄羅斯領土，明確烏克蘭的不結盟和無核地位，實現非軍事化和去納粹化，並解除對俄羅斯的制裁。