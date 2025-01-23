快評：中美能否就台灣問題達成新的共識？

中評社快評／美國總統特朗普在上任第二天（21日）表明，仍準備對所有中國進口產品加征10%關稅，最快可能2月1日落實。特朗普揮舞關稅大棒，在預料之中，這可能是談判策略，不過也令“中美關係在美國總統新任期有一個好的開始”的期望，變得不太現實。



經歷多年的零和、甚至是兩敗俱傷的博弈，中美關係需要重回正軌，需要構建穩定框架。特朗普重返白宮、及獨特的執政風格，讓中美關係的未來充滿各種可能性。



美國維吉尼亞大學教授、資深中美關係專家何漢理近日在一個研討會上發表看法，對中美關係的未來持“謹慎樂觀”態度，認為雖充滿挑戰，但具“韌性”，未來四年合作與衝突並存。



香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年近日指出，特朗普處理國際關係時更加注重實用主義，擅長在複雜的國際棋局中尋找可以交易的空間。換言之，中美可透過談判以及交易，就台灣問題達成新的共識，即所謂的“第四公報”。這將標誌著美國在台灣問題上的立場從過去的模糊或默許“台獨”轉向明確反對“台獨”。



外界留意到，特朗普20日就職前夕，《人民日報》19日發表文章“在上任推動中美關係在新的起點上取得更大進展（鐘聲）”。文章指出，中美從戰略高度和長遠角度把握和處理雙邊關係，將為動蕩不安的世界帶來更多確定性。文章再次強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，美方務必慎重處理。



中方已表明，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。推動雙方就台灣問題達成新的共識，相信是努力的目標之一，而且達成的可能性是存在的。歷史長河奔騰不息，緊要處往往衹有幾步。未來會怎樣，主要看特朗普如何行動。