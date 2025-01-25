中評觀察：恢復閩滬赴台團游傳遞溫暖善意

1月17日，文化和旅遊部宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游（圖片來源：文旅部官網截圖） 中評社北京1月25日電（記者 海涵）‌2025新年伊始，兩岸關係迎來第一縷政策暖風。1月17日，文化和旅遊部宣布將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊游，目前各項工作正積極籌備中。恰逢兩岸中國人最重要的節日——春節即將來臨，大陸的這一政策舉措可謂是誠意十足的“新春大禮包”，迅速在兩岸引起熱烈反響。這一舉措不僅回應了兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的共同願望，也為台灣旅遊業帶來了諸多利好，更展現出大陸積極推動兩岸交流合作的決心和善意。



首先，恢復上海、福建居民赴台團隊游，是大陸方面對台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼的積極回應。自2020年起，由於新冠疫情及兩岸政治關係的變化，兩岸交流受到了前所未有的衝擊，旅遊業更是首當其衝。台灣旅遊業長期依賴大陸遊客市場，隨著兩岸交流的放緩，台灣酒店、餐飲、交通等多個相關行業都遭受了重創。此次恢復團隊游，無疑為台灣旅遊業注入了一針強心劑。對於台灣來說，大陸遊客的回歸將直接刺激旅遊、餐飲、交通等多個行業的復甦，為台灣經濟注入新的活力。據悉，在大陸公布恢復上海、福建居民赴台團隊游的當天，台股觀光板塊指數一度衝高至118.06點，漲幅高達4.26%，餐飲板塊也拉出逾2.5%的漲幅，漲幅均居台股上市板塊前列，10餘檔個股也一舉攻上漲停，這些數字足以說明島內業者和民眾對於大陸遊客來台旅遊的強烈期盼。



其次，恢復上海、福建居民赴台團隊游，是大陸方面持續推動兩岸民間交流、深化兩岸融合發展堅定立場的鮮明體現。在當前兩岸關係面臨諸多挑戰與不確定性的複雜背景下，這一舉措猶如一股清流，向島內外清晰地傳遞出一個強烈而明確的信號：在堅持“九二共識”、反對“台獨”的政治基礎上，大陸願以極大的誠意和決心，積極推動兩岸民眾之間的交流與互動，力求通過民間力量的匯聚，為兩岸關係的和平穩定與發展注入新的活力與動能。儘管當前兩岸間仍橫亘著諸多難以迴避的政治分歧與歷史遺留問題，但大陸方面從未動搖過促進兩岸交流合作的初心與決心。相反，大陸始終秉持“兩岸一家親”的深情厚誼，將推動兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化視為己任，努力為兩岸同胞創造更多相互瞭解、增進互信的機會，讓兩岸民眾在頻繁的互動中感受到彼此的溫度，共同書寫屬於兩岸的溫馨篇章。‌

