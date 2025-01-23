吉中是名副其實的友好鄰邦和戰略夥伴

中評社北京1月23日電／據新華社報導，比什凱克消息：吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫22日表示，吉爾吉斯斯坦和中國是名副其實的友好鄰邦和戰略夥伴，吉方始終視對華關係為本國外交優先方向。



扎帕羅夫當天接受中國新任駐吉爾吉斯斯坦大使劉江平遞交國書時說，吉方願同中方深化各領域合作，造福兩國人民。



劉江平表示，她作為新任駐吉大使，將認真落實兩國元首共識，全力推動中吉關係發展。



劉江平於2024年12月30日抵吉履新。