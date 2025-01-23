聯合國特使：敘利亞需包容性的政治過渡進程

1月22日，聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒（右）出席在敘利亞大馬士革舉行的新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒22日表示，敘利亞需要包容性的政治過渡進程，所有的社會階層都應參與。



裴凱儒20日抵達敘利亞開始訪問，其間會見了“敘利亞沙姆解放武裝”領導人艾哈邁德·沙拉和敘過渡政府外長等官員。



裴凱儒22日在大馬士革舉行的新聞發布會上說，他和沙拉在會面中討論了敘整合武裝派別、政治過渡、重建，以及以色列在敘領土上的存在等問題，已瞭解敘方對於政治過渡進程的所有想法。



裴凱儒說，敘利亞正在籌備全國對話會議，但目前沒有明確計劃。敘政治過渡進程應由敘人主導、敘人所有，不應由外部定義，所有的社會階層都應參與。



裴凱儒說，國際社會在支持敘利亞方面有共識，對敘利亞的制裁是針對前政權的，實施制裁的國家必須重新考慮這一問題。



2011年敘利亞內戰爆發後，美國、歐盟等對敘施加了嚴厲制裁。2019年，美國又推出所謂“凱撒法案”，加強對敘經濟封鎖。這些制裁對敘利亞經濟和民生造成嚴重破壞。敘利亞政局劇變後，沙拉和敘過渡政府官員多次呼籲解除對敘制裁。