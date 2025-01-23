中國全面推進幸福河湖建設

中評社北京1月23日電／據新華社報導，近日，水利部等六部門聯合印發《關於全面推進幸福河湖建設的意見》，提出到2035年，中國江河湖泊保護治理能力和水平顯著提升，河湖面貌全面提檔升級，“河安湖晏、水清魚躍、岸綠景美、宜居宜業、人水和諧”的幸福河湖基本建成。



以上信息是記者22日從水利部召開的新聞發布會上瞭解到的。



水利部副部長朱程清介紹，意見從提升河湖安全保障水平、維護河湖健康生命、實現河湖清潔美麗、推動河湖生態產品價值轉化、保護傳承弘揚江河文化等5個方面部署幸福河湖建設任務。意見明確，充分發揮河湖長製作用，以流域為單元，統籌水災害、水資源、水生態、水環境、水文化和岸線保護，治水之害、用水之利、彰水之美，以高品質河湖生態環境支撐流域經濟社會高質量發展。



近年來，水利部與各地各有關部門一道，積極推進幸福河湖建設。據介紹，2022年以來，水利部會同財政部在全國遴選62條（個）河湖，實施幸福河湖建設項目。同時，水利部組織制定幸福河湖建設項目實施意見、負面清單指南、成效評估指標體系和幸福河湖評價技術標準，指導各地規範項目實施，有序推進幸福河湖建設。



下一步，水利部將從加強頂層設計、加大資金投入、強化引領帶動、健全長效機制等方面入手，推動意見落實落地。具體措施包括拓寬投融資渠道、加快完善相關技術標準、發揮好河湖長製作用等。