中國和烏幹達舉辦旅遊文化論壇探討加強合作

中評社北京1月23日電／據新華社報導，由烏幹達和中國政府聯合主辦的中烏旅遊文化論壇21日在烏首都坎帕拉舉行。論壇以“溝通文化，加強合作：釋放烏中旅遊潛力”為主題，旨在探索兩國旅遊合作發展潛力、促進文化交流，吸引中烏旅遊業界200多名代表參加。



烏旅遊、野生動物和遺產保護部長湯姆·布蒂梅、中國旅遊研究院院長戴斌以及中烏兩國大使等出席活動。



布蒂梅表示，烏中兩國均擁有豐富的文化遺產和旅遊資源，在促進旅遊業發展方面有廣闊合作空間，是開發新旅遊產品的天然合作夥伴。烏方高度重視中國旅遊市場，正努力搭乘中國出境游蓬勃發展的快車，希望學習借鑒中國旅遊發展戰略，探索投資機會。



中國駐烏幹達大使張利忠表示，中方願同烏方密切合作，加強旅遊合作和人文交流，開展旅遊能力建設，提高旅遊便利化。中方將充分挖掘旅遊業在促進社會經濟轉型中的潛力，鼓勵更多中國遊客到烏幹達旅遊。



戴斌表示，旅遊在中非人文交流和經貿合作中扮演著日益重要的角色。在中烏兩國各部門和業界的共同努力下，希望烏幹達在不遠的將來成為中國遊客出境旅遊重要目的地，走在中非旅遊交流合作的前列。



本次論壇期間還舉辦了旅遊文化演出和展覽、旅遊企業一對一洽談等活動。