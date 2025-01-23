美國一中學發生槍擊事件4人傷亡

中評社北京1月23日電／據新華社報導，美國南部田納西州首府納什維爾市一所中學22日發生槍擊事件，造成包括槍手在內2人死亡、2人受傷。



當地警方在新聞發布會上說，當地時間22日11時許，納什維爾市安蒂奧克中學1名17歲學生在學校食堂開槍，造成1名女生死亡，另有2名學生受傷住院。槍手隨後自殺身亡。



這所中學在社交媒體上發表聲明說，槍擊發生後，校方封閉學校並將學生集中到禮堂。槍手“不再構成威脅”。



納什維爾執法部門正對這起槍擊事件展開調查。據安蒂奧克中學網站介紹，這所學校有近2000名學生。