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美國一中學發生槍擊事件4人傷亡
http://www.CRNTT.com   2025-01-23 09:44:51


　　中評社北京1月23日電／據新華社報導，美國南部田納西州首府納什維爾市一所中學22日發生槍擊事件，造成包括槍手在內2人死亡、2人受傷。

　　當地警方在新聞發布會上說，當地時間22日11時許，納什維爾市安蒂奧克中學1名17歲學生在學校食堂開槍，造成1名女生死亡，另有2名學生受傷住院。槍手隨後自殺身亡。

　　這所中學在社交媒體上發表聲明說，槍擊發生後，校方封閉學校並將學生集中到禮堂。槍手“不再構成威脅”。

　　納什維爾執法部門正對這起槍擊事件展開調查。據安蒂奧克中學網站介紹，這所學校有近2000名學生。

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