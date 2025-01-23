河北在產鋼鐵企業全部達到環保績效A級

中評社北京1月23日電／據人民日報報導，記者日前從河北省生態環境廳召開的“推進鋼鐵等重點行業企業環保績效創A”新聞發布會上獲悉：河北55家在產鋼鐵企業全部達到環保績效A級，實現在產鋼鐵企業全面創A。



2023年5月，習近平總書記在河北考察並主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時強調，“在推進全面綠色轉型中實現新突破”。黨的二十屆三中全會《決定》提出，“支持企業用數智技術、綠色技術改造提升傳統產業。”近年來，河北推進鋼鐵等重點行業企業環保績效創A，推動傳統產業轉型升級。



創A帶來了什麼？



鋼水變鋼板，僅用7分鐘！位於邯鄲武安市的河北太行鋼鐵集團有限公司採用超短流程軋鋼技術，省去加熱爐加熱等傳統工序，能耗降低40%，排放降低70%，還能產出僅0.7毫米的好鋼。銷售部部長李延鵬介紹，多年前，太行鋼鐵是環保績效C級企業，排放多，重污染天氣期間要限產；2023年，集團引入全新生產線，再造工藝流程。



河北鋼鐵行業污染物排放總量占全省工業排放量的約40%。近年來，當地開展環保績效評級，採取“多排多限、少排少限、不排不限”差異化管控措施，引導鋼鐵企業綠色轉型。



創A不易，政企校協力攻關。太行鋼鐵與科研院所合作，把實驗室建在生產線上；與職業院校攜手，讓產業工人走進課堂深造。武安市生態環境部門跟進對接企業創A需求，組織有關專家，開展點對點幫扶。