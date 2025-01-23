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2024年貴州完成營造林286萬畝
http://www.CRNTT.com   2025-01-23 09:51:12


　　中評社北京1月23日電／據人民日報報導，2024年，貴州全力推進生態文明建設，完成營造林286萬畝、石漠化綜合治理887.83平方公里、水土流失綜合治理3294.43平方公里，生態優勢持續鞏固。

　　2024年，貴州全省中心城市環境空氣質量平均優良天數比率達99.1%，主要河流出境斷面水質優良率保持100%；大力實施城鄉生態環保設施補短板、工業固廢綜合治理、重點河湖污染治理和秸秆綜合利用；全面完成武陵山區“山水工程”建設、累計治理修復面積82.28萬畝。

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