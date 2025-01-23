氣候變化和人工智能無序擴張嚴重威脅人類

1月22日，聯合國秘書長古特雷斯在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇2025年年會上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，1月22日，聯合國秘書長古特雷斯在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇2025年年會上講話。



當日，古特雷斯在世界經濟論壇2025年年會上表示，作為人類面臨的兩大挑戰，氣候變化和不受監管的人工智能擴張將顛覆人類生活，需要更多的關注和應對行動。