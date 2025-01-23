保安局專責小組抵泰　協助獲救港人盡快回港

左圖：專責小組成員聯同香港駐曼谷經濟貿易辦事處代表與中國駐泰國大使館人員會面。右圖：專責小組成員與泰國移民拘留中心主管會面。（來源：大公網） 中評社北京1月23日電／據大公網報導，為營救電騙案被禁錮的港人，特區政府跨部門專責小組1月21日抵達泰國，保安局昨日（22日）表示，專責小組成員昨日與泰國國家警察轄下單位和中國駐泰王國大使館會面，致力協助一名在東南亞國家被禁錮從事非法工作並於日前獲救的港人盡快回港。而泰國駐港總領事館昨日發聲明，表示泰國仍是安全的目的地。



來自保安局、香港警務處和入境事務處的專責小組成員抵埗後隨即與不同單位聯絡，確認該名人士的實際情況，並於昨日與泰國國家警察轄下的移民拘留中心主管會面，商討協助有關獲救港人盡快返港。對方給予正面回應，並表示會全力協助。



專責小組成員其後聯同香港駐曼谷經濟貿易辦事處代表與中國駐泰國大使館人員會面，商討有關個案的最新情況，以及如何盡力營救其餘仍然受困的求助港人。另外，專責小組成員亦感謝領事館人員就該名港人個案提供的協助，包括前往探視及為其提供物資。



泰領事館：泰國仍是安全的目的地



泰國駐港總領事館昨日發聲明，對受害者的遭遇深表遺憾，又保證泰國仍是安全的目的地，強調受害者並不是遊客，不會在街上被綁架。總領事館又指，泰國政府一直採取多項措施，加強打擊跨國犯罪和人口販運，包括處理社交平台有關詐騙工作的假新聞、在高風險地區部署足夠警力、在國內14個省的東部及西部邊境實施兩級制政策，動用軍隊和警力，詢問前往邊境地區的人士的目的以及旅行計劃，亦在沿路竪立警告牌，提醒正進入邊境地區。



泰國駐港總領事館又指，泰國政府高級官員已在中國昆明，與中方和緬甸官員會面，就根除緬甸的詐騙園區達成積極的共識。駐港總領事館亦已懸掛警示橫額，提醒香港旅客或到泰國尋找工作的人士，與領事館聯絡，以作核實，強調泰國政府將竭盡所能，透過現有機制跟進被誘騙至泰國鄰近國家的個案，駐港總領事館亦隨時準備與香港政府及私人機構合作，處理有關問題。