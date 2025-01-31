胡曄：數字經濟有助香港融入國家發展大局

香港特區數字政策辦公室助理數字政策專員胡曄（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月30日電（記者 段曉魯）由GoGBA 港商服務站（福田）、全港各區工商聯大灣區委員會聯合主辦的大灣區AI講座日前在香港舉辦。香港特區數字政策辦公室助理數字政策專員胡曄表示，數據對推動創新及引領高質量經濟發展中發揮戰略性作用，促進數據在粵港澳大灣區安全流動，推動大灣區數字經濟及智慧城市發展，有助香港積極融入大灣區和國家發展大局。



胡曄表示，數據對推動創新及引領高質量經濟發展中發揮戰略性作用。香港特別行政區政府充分把握數據作為推動經濟增長及數字經濟和社會的新引擎。國家“十四五”規劃明確支持香港建設國際創新科技中心。促進數據在粵港澳大灣區（大灣區）流動，是推動其高質量發展的重要舉措，亦能促進大灣區數字經濟及智慧城市發展，有助香港積極融入大灣區和國家發展大局。



胡曄亦表示，香港工商業與內地商業夥伴緊密相連，大灣區數據跨境流動需求殷切。有見及此，創新科技及工業局與國家互聯網信息辦公室於2023年6月29日在北京簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，共同推動粵港澳大灣區數據跨境流動的工作。這是一項政策突破，以數據跨境流動發展數字經濟，同時推動保護個人私隱及數據安全。

