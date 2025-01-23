男女公廁比例失衡　議員倡設智能廁所

每逢周末，尖沙咀碼頭廣場的女廁門外都大排長龍。（來源：大公網） 中評社北京1月23日電／據大公網報導，春節黃金周是本港旅遊旺季，預計春節期間逾140萬內地旅客來港，有關當局已摩拳擦掌準備連串賀歲盛事歡迎旅客。政府積極善用香港特色拓展旅遊產品，旅遊產業相關配套除了交通、住宿，如廁的便利不可或缺。旅遊旺區的大型商場，每逢周末女廁大排長龍，部分商場的廁所只限商戶專用，公眾須向商鋪借廁所鑰匙，非常不便。



立法會議員姚柏良建議多設智能系統廁所；香港廁所協會主席熊志權指香港男、女廁比例失衡，每逢旅遊旺季、大型盛事活動以至近日試用的啟德體育園，女廁都大排長龍，他建議參考內地及其他地方，增加“男女共廁”的智能廁所解決廁所不足問題。



網上不時出現討論香港廁所問題的熱話，有網民上載帖文稱“香港好多餐廳無廁所，商場廁所成日壞，或污糟過公廁”，另有帖文指“香港廁所比歐洲多，但比日本少些，日本鐵路車站同便利店有廁所”。



大公報記者於周末到購物旺區的大型商場瞭解如廁問題，發現女廁每每排長龍。市民張小姐及黃小姐異口同聲表示：“等20分鐘是等閒事！”她們均覺十分困擾，因為街上公廁及小型商場廁所一般較“污糟”，有積水、氣味難聞、空間細等，她們一般選擇到大型商場如廁，無奈此類商場女廁不夠多，往往要“等餐懵”！



小型商場廁所衛生惡劣



張小姐指出，她曾目睹有其他女性攜帶著小朋友，在“難忍”情況下，無奈向排其前面的女士要求讓小朋友先去廁所解手：“幸好排隊的人都願意禮讓，明白小朋友較大人難忍便意！”張小姐續指，她亦曾因“情況緊急”向排在最前面的女士請求換位，“通常別人都會讓給你的！”但有時別人不讓位，她唯有急急跑到殘疾人士專用廁所，結果換來清潔工的一頓臭罵，她苦笑：“只好說句sorry後便落荒而逃！”



黃小姐坦言新界區很多小型商場不但廁所衛生環境惡劣，廁格亦少。她與張小姐都認為應在男女廁所的比例作出調整，黃小姐說：“像九龍區朗豪坊商場，每一層有一個男性廁所，但女性廁所則有兩個，這樣的比例分布能減少女性等候廁所的時間！”



本港男女比例一直嚴重失衡，根據政府統計處在去年8月26日公布的《香港的女性及男性（2024版）》統計數據，至2023年底，香港女性人口數目為410.26萬，男性人口數目為342.53萬，按年分別增加約1%及0.5%。除外傭外，香港男女比例為每千名女性對908名男性，差距為近三年來最大。

