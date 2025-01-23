入境處：預計春節期間867萬人次出入境

政務司司長陳國基今日（一月二十二日）主持節慶安排跨部門工作小組會議。 (政府新聞處) 中評社香港1月23日電／入境事務處（入境處）的估算，預計今年內地春節黃金周期間（即一月二十八日至二月四日），約有867萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。當中預計約有734萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。預計陸路出境高峰期為一月三十一日（星期五，年初三），出境人次約567,000；而入境高峰期為二月二日（星期日，年初五），入境人次約640,000。兩地政府協商後決定，農曆新年假期期間維持現行通關時間。口岸部門已減少前線人員休假，以便春節期間彈性調配人手，適時加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。



香港文匯報報導，政務司司長陳國基今日（一月二十二日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地春節黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。工作小組宣布，由警務處、入境處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於一月二十八日（星期二）至二月四日（星期二）啟動，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，務求適時作出迅速應變及調動，靈活調配各管制站人手，確保口岸運作暢順。



就內地入境旅客而言，預計在八日的內地春節黃金周期間，約有143萬人次經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年內地國慶及春節黃金周分別增加約百分之三及百分之十四。根據旅遊業監管局（旅監局）和業界的估算，在內地春節黃金周期間預計有2,000個旅行團入境香港，對比去年內地國慶黃金周有明顯增長。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。預計今年春節黃金周期間香港市面將會更加熱鬧暢旺，為各行各業帶來機遇。



內地春節黃金周期間，全港各區將舉行一系列豐富的慶祝活動，當中包括一月二十九日（年初一）舉辦的大年初一國泰新春國際匯演之夜，以及在一月三十日（年初二）的農曆新年煙花匯演。香港警務處會安排足夠警力，按需要實施相應的人群管理措施和特別交通安排，確保所有慶祝活動安全有序地進行。而各區民政事務處亦會密切留意區內的旅客人流情況，並按實際情況通報相關部門，以加強相關地點的管理安排。



在一月二十八日（星期二，年廿九），所有本地鐵路線會通宵服務（東鐵線來往上水站至羅湖站或落馬洲站車程、機場快線及迪士尼線除外）。另外，在一月二十九日（星期三，年初一）至一月三十一日（星期五，年初三）凌晨期間，港鐵上水站設有特別加強巴士服務（九巴第N73號線），在東鐵線前往羅湖站的服務結束後，接載乘客轉乘皇巴，經二十四小時通關的落馬洲／皇崗口岸前往內地。運輸署的緊急事故交通協調中心會繼續二十四小時運作，密切監察全港各區、口岸和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求，並透過各種渠道發放最新的交通消息。