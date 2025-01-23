中國醫療隊為尼泊爾孤兒義診

1月22日，在尼泊爾加德滿都，中資企業向一家名為“尼泊爾嘗試”的孤兒院捐贈食品、日用品和善款。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，中國春節到來之際，中國援尼泊爾醫療隊22日在加德滿都為一些孤兒開展義診，中資企業向孤兒院捐贈了食品、日用品和善款。