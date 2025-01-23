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哈薩克斯坦：發展對華關係是哈外交優先方向
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2025-01-23 11:29:01
中評社北京1月23日電／據新華社報導，哈薩克斯坦總統托卡耶夫22日表示，哈中兩國關係處於歷史最好時期，發展對華關係是哈薩克斯坦外交優先方向，願為進一步深化雙方各領域合作注入新動力。
托卡耶夫是在接受中國駐哈薩克斯坦大使韓春霖遞交國書時作上述表示的。
韓春霖表示，將認真履行職責，落實好兩國元首達成的重要共識，為深化中哈永久全面戰略夥伴關係竭盡全力。
韓春霖於2024年12月30日抵哈履新。
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