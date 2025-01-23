王滬寧主持召開全國政協主席會議

1月22日，政協第十四屆全國委員會第三十次主席會議在北京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話（圖源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，政協第十四屆全國委員會第三十次主席會議22日在京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。



會議傳達學習貫徹習近平總書記在中共中央政治局常委會會議聽取全國政協黨組工作匯報時的重要講話精神，傳達學習貫徹習近平總書記近期重要講話和指示精神。王滬寧表示，要深入學習貫徹習近平總書記關於人民政協工作的重要講話精神，認真研究制定貫徹落實舉措，推動政協工作高質量發展。要認真籌備組織召開全國政協十四屆三次會議，把落實中央八項規定精神、改進文風會風貫徹到大會各項工作中。要認真貫徹落實中共中央決策部署，緊扣“國之大者”和民之關切履職盡責，為高質量完成“十四五”規劃目標任務、實現“十五五”良好開局貢獻智慧和力量。要深入學習貫徹習近平總書記在中共中央政治局民主生活會、二十屆中央紀委四次全會上的重要講話精神，切實履行管黨治黨政治責任，營造風清氣正的政治生態。要深入學習貫徹習近平總書記發表二〇二五年新年賀詞精神、同黨外人士共迎新春時的重要講話精神，扎實做好凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量的工作。要深入學習貫徹習近平總書記在中共中央政治局會議上的重要講話精神，把堅持黨對人民政協的全面領導體現到貫徹落實中共中央決策部署的實際行動上，更好服務黨和國家事業發展。



會議審議通過政協全國委員會常務委員會工作報告（草案）和關於政協十四屆二次會議以來提案工作情況的報告（草案），決定提請全國政協十四屆常委會第十次會議審議。



會議還審議通過全國政協主席會議關於全國政協2024年工作情況的報告，全國政協2025年工作要點、視察考察調研計劃、重點民主監督計劃，2025年全國政協委員集中學習培訓計劃等。



會議書面審議《人民政協的協商民主建設（2024）》、全國政協2024年開展委員聯繫界別群眾工作情況的報告和2025年工作計劃。