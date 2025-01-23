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日本發生持械傷人事件造成1人死亡
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2025-01-23 12:58:05
中評社北京1月23日電／據新華社報導，當地時間22日20時許，在日本長野市的JR長野站附近發生傷人事件，造成1人死亡、2人受傷。
報導說，嫌犯疑似使用刀具作案，隨後逃離作案現場。遇襲的3人與嫌犯不認識，警方認為這可能是一起無差別傷人案件。
警方正就該事件展開調查。
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