日本發生持械傷人事件造成1人死亡

中評社北京1月23日電／據新華社報導，當地時間22日20時許，在日本長野市的JR長野站附近發生傷人事件，造成1人死亡、2人受傷。



報導說，嫌犯疑似使用刀具作案，隨後逃離作案現場。遇襲的3人與嫌犯不認識，警方認為這可能是一起無差別傷人案件。



警方正就該事件展開調查。