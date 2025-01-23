兩部門聯合發布懲治惡意欠薪犯罪典型案例

中評社北京1月23日電／據人民日報報導，臨近春節之際，最高人民法院、人力資源社會保障部22日聯合發布5件依法懲治惡意欠薪犯罪典型案例，進一步強化勞動者權益法治保障，指導各地執法司法機關做深做實治理欠薪相關工作。



2020—2024年5年間，全國法院共審結拒不支付勞動報酬刑事案件6200餘件、生效判決人數6200餘人。



據介紹，隨著各項政策舉措的落實落地，治理欠薪工作取得明顯成效。但是，個別用人單位和個人拖欠勞動報酬，甚至惡意欠薪、嚴重侵害勞動者合法權益的情況仍然存在。建築行業一直是治理欠薪的重點領域，辦理此類拒不支付勞動報酬案件，需要切實強化人社部門和司法機關工作合力。



依法準確把握拒不支付勞動報酬犯罪的從寬處罰條件，是全面落實寬嚴相濟刑事政策和罪責刑相適應原則的內在要求，是實現良好辦案效果的基本前提。在“某信息公司、馮某拒不支付勞動報酬案”中，人民法院依法嚴懲一審宣判前仍不履行支付義務的被告單位，對被告單位負責人判處實刑，彰顯寬嚴相濟“嚴”的一面，有效懲治、震懾惡意欠薪者；在“翁某拒不支付勞動報酬案”中，對欠薪數額、人數相對較少，未造成嚴重後果，且在公訴前付清勞動報酬的行為人依法免予刑事處罰，體現了寬嚴相濟“寬”的一面，引導行為人盡早履行支付義務、最大限度維護勞動者的合法權益。



此外，人社部門、司法機關暢通行刑銜接，完善工資支付保障機制，推動欠薪矛盾實質化解，對服務保障高質量發展具有重要意義。在“鄧某拒不執行判決、裁定案”中，人民法院依法嚴懲執行領域惡意欠薪行為，做實追贓挽損工作，兌現勞動者勝訴權益；在“某旅遊公司、王某拒不支付勞動報酬案”中，人民法院在審理期間積極協調被告單位足額支付所欠勞動報酬，並在維護勞動者合法權益的同時，通過對被告單位負責人適用緩刑，促進企業恢復經營、健康發展。