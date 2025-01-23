1月20日至21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥應邀訪問瑞士。這是1月21日，丁薛祥會見瑞士聯邦主席兼財政部長凱勒—祖特爾（圖源：新華社） 中評社北京1月23日電／據人民日報報導，1月20日至21日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥應邀訪問瑞士，會見瑞士聯邦主席兼財政部長凱勒—祖特爾，同聯邦副主席兼經濟和教研部長帕姆蘭舉行會談。



丁薛祥轉達習近平主席、李強總理對瑞方領導人的親切問候，凱勒—祖特爾和帕姆蘭請丁薛祥轉達對中國領導人的良好祝願。



丁薛祥說，瑞士是最早承認並同新中國建交的西方國家之一。兩國關係歷經風雨、歷久彌新，始終在中國同西方國家關係中走在前列，已成為不同社會制度、不同發展階段、不同大小國家相互尊重、合作共贏的典範。2017年，習近平主席對瑞士進行國事訪問，雙方達成一系列重要共識，兩國關係邁上新高度。今年是中瑞建交75周年，雙方要落實好兩國領導人重要共識，深化政治互信，進一步發揚“平等、創新、共贏”的中瑞合作精神，推動中瑞創新戰略夥伴關係不斷開創新局面。



丁薛祥強調，中瑞友好交往和互利合作符合兩國人民根本利益和國際社會共同期待。雙方要加強高層交往，發揮雙邊對話機製作用，鞏固和發展正確的相互認知，在涉及彼此核心利益和重大關切上相互支持。加強優勢互補，堅持互利互惠，加快推進自貿協定升級談判，爭取早日取得實質性成果。加強創新合作，共同探索推動生命科學、人工智能、綠色技術發展，培育務實合作新增長點。加強金融互聯互通，深化資本市場、企業融資、金融監管等合作，辦好新一次中瑞金融對話。加強人文交流，以共同慶祝建交75周年為契機，辦好“中瑞文化和旅遊年”，推動兩國人員往來更加便捷、更加頻密，夯實中瑞友好的民意基礎。



丁薛祥表示，瑞士作為永久中立國，是許多國際組織駐地，在國際和地區事務中發揮著獨特作用。今年是聯合國成立80周年。中方願同瑞方繼續用好現有機制和渠道，就多邊事務以及國際地區熱點問題保持溝通、協調立場，共同踐行真正的多邊主義，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。