特朗普會否變動拜登的印太戰略？

中評社北京1月23日電／據大公網報導，特朗普在競選美國第六十屆總統選舉期間，一再迴避記者關於美國是否會以武力阻止大陸統一台灣的問題，他的回答總是，他不能把底牌輕易透露。但是，2023年11月19日，特朗普在愛荷華州向支持者發表演說時，就拜登政府大力推動的印太經濟框架（IPEF）發表意見。當時，他明確表示，如果他贏得2024年大選重返白宮，將會撤銷IPEF。特朗普給出的理由是，IPEF將掏空美國製造業並引發失業。



值得注意的是，自那以來，特朗普不再提IPEF，也就無從得知他入主白宮後，將如何對待IPEF。



耐人尋味的是，2025年1月14日，特朗普就職前6天，在美國和平研究所（USIP）舉辦的“傳遞火炬2025：在戰略競爭時代保障美國未來”活動上，特朗普任命的國家安全顧問邁克.沃爾茨（Michael Waltz）和拜登總統的國家安全顧問傑克.沙利文（Jake Sullivan）同台對話，沃爾茨沒有觸及IPEF。



沃爾茨對中國的立場和態度，與沙利文的毫無二致。不同的是，沙利文所服務的拜登政府，把構建以IPEF為代表的“小院高牆”，作為在經濟和科技上打壓遏制圍堵中國的主要方法。沃爾茨則明確表示，美國對中國關鍵礦產的依賴，是特朗普政府所面臨最為緊迫的國家安全挑戰之一。



中國是美國的鎵、鍺等關鍵礦產的主要來源國，一直供應美國54%的鍺、53%的鎵。2024年12月3日，為反擊拜登政府新一輪對華出口芯片禁令，中國史無前例地首次直接回應，宣布加強相關軍民兩用物資對美國出口的管制。



特朗普政府意欲何為？沃爾茨稱，中國生產的關鍵礦產需要美國市場，這一點可以視作美國手中的一個“籌碼”。“總統當選人堅信，我們可以避免與中國方面發生衝突，因為他們需要我們的市場，而我們將在力所能及之時，以符合我們國家安全的方式來利用這一優勢。”



沃爾茨未說明特朗普政府打算怎麼做，但至少表明，特朗普政府上任後的優先事項和處理方法不同於拜登政府。