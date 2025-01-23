中央精神文明建設辦公室慰問全國道德模範

中評社北京1月23日電／據新華社報導，2025年新春佳節來臨之際，中央精神文明建設辦公室開展慰問幫扶全國道德模範活動，充分表達對英雄模範的關愛禮遇，弘揚尊崇模範、學習模範的文明風尚。



此次集中慰問幫扶活動中，中央精神文明建設辦公室派出若幹慰問組，前往各地看望慰問生活困難的47名全國道德模範及其家屬。各慰問組不遠千裡，奔赴偏遠鄉村、街巷社區，走進模範家中、來到模範身旁，看望了無私奉獻、照亮深山孩子求學路的農加貴，矢志不渝、敢把沙漠變綠洲的郭萬剛，履約踐諾、數十年守護山林的劉真茂，見義勇為、與歹徒英勇搏鬥身負重傷的艾尼·居買爾，傳承孝道、背著母親上大學的劉羲檬，以及舍己救人、不幸犧牲的曾慶香的遺屬等。慰問組詳細瞭解他們的生活和身體健康情況，送上慰問幫扶資金和新春祝福，叮囑他們保重身體，勉勵模範繼續發揮榜樣引領作用，為社會傳遞更多正能量。道德模範深受感動，衷心感謝黨和國家對他們的關心關愛，紛紛表示將繼續做真善美的踐行者傳播者，為傳承中華美德、培育時代新風作出新貢獻。



中央精神文明建設辦公室的慰問幫扶活動產生熱烈反響，人們高度評價道德模範的美德善行，希望全社會都給予他們真切關愛，學習他們的崇高品德。據瞭解，自2007年評選表彰首屆全國道德模範以來，中央精神文明建設辦公室持續開展關愛行動，累計慰問幫扶470多人次。各地也通過政策保障、資金支持、志願服務等方式，幫助道德模範解決實際困難，營造了好人好報、德者受尊的濃厚氛圍。