15年，感受達沃斯的變與不變

1月20日，在瑞士達沃斯，與會者參加世界經濟論壇2025年年會。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，15年後，當記者再次來到瑞士達沃斯參加世界經濟論壇冬季年會報導時，發現這裡既有固有的堅守，又有一些變化在悄然發生。



又見達沃斯，與15年前幾乎一樣。飛機落地瑞士後，同樣要提著行李輾轉換乘3、4趟火車，用4、5個小時才能一睹這座據稱是歐洲海拔最高小鎮的真容；冬季年會期間成百上千政府首腦、企業家和各界人士前來，交通擁堵幾乎不可避免，絕大多數人也因此都選擇自提行李一路奔波坐火車參會；冬季年會主舉辦地仍然是位於小鎮半山腰的會議中心，會議中心內部幾乎一切如初，就連主會議廳裡主席台上的世界經濟論壇年會背景板，都與15年前藍底色加會標的設計風格基本一致；而結束一天的年會活動後，記者依然不得不轉乘兩趟火車、用1個多小時才能回到酒店房間，這樣的民宿酒店是記者兩個月前在網上能搶訂到的最近的一家，而實際上住處離會議中心需2個小時以上火車車程的參會者大有人在。



又見達沃斯，也有些變化實則已悄然發生。相較於15年前，年會為了安排更多活動，大多數場次的論壇或者會議時間都壓縮到30到45分鐘。在記者參加過的10場論壇交流活動中，主持人和發言嘉賓都言簡意賅、直奔主題；為了適應現代傳播需要，絕大部分場次都同步進行網絡直播，人們還可以通過視頻回放瞭解這些活動的內容。



另外一個重要變化，是達沃斯冬季年會開發了一款名為“Forum live”的客戶端，每位與會者身份信息都能在客戶端上被搜索到，為130多個國家和地區的近3000名與會者創建了一個方便快捷的溝通平台。如果感興趣，與會者之間可以隨時互相發送信息、交換名片、預約面談。