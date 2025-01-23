特朗普新政惹爭議　拉美對“門羅主義”說不

2025年1月20日，在美國首都華盛頓第一資本體育館，美國總統特朗普展示其簽署的行政令。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，綜述｜特朗普新政惹爭議 拉美國家對“門羅主義”說“不”



推出限制移民新政、再次把古巴列為“支恐國家”、再提“收回巴拿馬運河”……1月20日，美國總統特朗普宣誓就職當天，再次對拉美國家揮舞起“大棒”。



拉美多國對美國霸權主義行徑提出堅決反對和嚴正批評，認為特朗普對拉新政凸顯了美國“門羅主義”和擴張主義的抬頭，希望通過推行一系列“美國優先”政策，鞏固美國在拉美地區的影響力，意圖重塑新殖民主義統治。



製造移民危機



1月20日，特朗普簽署行政令，宣布南部邊境進入緊急狀態，全面制止非法移民入境。他稱將派遣軍隊駐守南部邊境，並將恢復備受爭議的“留在墨西哥”政策。此外，他簽署行政令，宣布將廢除非法移民或合法臨時居留者在美出生子女的“出生公民權”。



拉美國家對特朗普政府可能實施的大規模遣返移民政策表達嚴重關切。拉美國家是美國非法移民的主要來源地。來自美國的僑匯是薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜等國的重要經濟來源。據統計，美國的非法移民約有1100萬，其中超過700萬來自拉美國家。



墨西哥總統辛鮑姆表示，墨西哥政府將堅定捍衛國家主權和獨立，同時支持在美墨西哥同胞的權益。巴西、古巴、薩爾瓦多等拉美10國於1月17日在墨西哥城舉行部長級會議並發表聯合聲明，指出美國大規模遣返移民的政策不僅違背人權基本原則，也未能有效解決移民問題的結構性矛盾。



洪都拉斯社會學家塞薩爾·拉莫斯表示，一旦美國實施大規模遣返移民，像洪都拉斯這樣的國家根本沒有能力接納，也無法提供足夠的就業機會。他指出：“特朗普的移民政策反映了其對拉丁裔，尤其是對中美洲移民的種族歧視。”