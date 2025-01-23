證監會：中長期資金明確全面實施長周期考核

證監會主席吳清（圖源：新華社） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，證監會主席吳清1月23日在國新辦發布會上說，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》明確提出公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有保險公司當年度經營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核。