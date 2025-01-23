金融監管總局：進一步優化保險資金投資政策

中評社北京1月23日電／據新華社報導，金融監管總局副局長肖遠企1月23日在國新辦發布會上表示，將進一步優化完善保險資金投資政策，鼓勵保險資金穩步提升股市投資比例，特別是大型國有保險公司要發揮“頭雁”作用，力爭每年新增保費30%用於投資股市，力爭保險資金投資股市比例在現有基礎上繼續穩步提高。



據他介紹，目前保險資金投資股票和權益類基金超過4.4萬億元。從保險公司資金運用情況看，股票和權益類基金投資占比12%，未上市企業股權投資占比9%。