2024中國和世界“雙十大”科技新聞揭曉

嫦娥六號首次在月球背面采樣示意圖（圖源：中國科學院地質與地球物理研究所、中國科學院廣州地球化學研究所） 中評社北京1月23日電／據新華社報導，1月22日，由中國科學院、中國工程院主辦的“兩院院士評選2024年中國／世界十大科技進展新聞”在江蘇南京揭曉。入選的科技進展直接觸碰科技最前沿，涵蓋視覺芯片、細胞療法、大洋鑽探、低溫制冷、人工智能等諸多領域，表明人類探索未知世界的極限正不斷拓展。



兩院院士評選的2024年中國十大科技進展新聞分別是：嫦娥六號首次在月球背面采樣並發布首批研究成果；我國科學家研製出世界首款基於原語的類腦互補視覺芯片；我國首艘大洋鑽探船“夢想”號正式入列；科學家研發出全球首個Pb級超大容量光盤存儲器；“天關”衛星成功發射並獲系列成果；我國研究人員為無液氦極低溫制冷提供新方案；我國學者發表國際首個通用CAR－T治療成果；我國研製超級顯微鏡，首次全景“看到”大規模細胞交互行為；我國科學家在世界上首次觀察到凝聚態物質中的引力子模；第二次青藏科考鑽取全球最長山地冰芯並實現系列突破。



2024年世界十大科技進展新聞分別是：科學家首次3D打印出功能性人類腦組織；穀歌新量子芯片跨越精度裡程碑；歐幾里得空間望遠鏡公布首批科學成果，包括首張“宇宙地圖”照片；科學家繪制迄今最大腦基因調控網絡圖譜；超精確癌細胞3D圖譜問世；首個雙語讀腦裝置讓失語者重新“開口”；美“星艦”第五次試飛，“筷子”成功回收助推器；世界首例幹細胞治療恢復人類視力；全球首例人類接受經基因編輯的豬腎臟移植完成；長效HIV預防針劑試驗成功。



在中國科學院院士、中國科學院廣州地球化學研究所研究員徐義剛看來，這次入選的“十大”新聞呈現兩大特點：一類是緊緊圍繞最前沿的科學研究，例如嫦娥六號首次在月球背面采樣並發布首批研究成果、我國科學家在世界上首次觀察到凝聚態物質中的引力子模等；另一類是造福人類的科學研究，例如基於原語的類腦互補視覺芯片、通用CAR－T治療成果等，它們的共同特點是都是公眾關注的話題。



“兩院院士評選2024年中國／世界十大科技進展新聞”至今已舉辦31次。評選結果經新聞媒體廣泛報導後，使公眾進一步瞭解國內外科技發展動態，對普及科學前沿知識起到了積極作用。