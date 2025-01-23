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杜拜老城區煥發新活力
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2025-01-23 12:46:44
阿塞夫文化旅遊區的游船碼頭。（圖片來源：人民日報）
中評社北京1月23日電／據人民網報導，阿聯酋杜拜阿塞夫區是位於杜拜灣畔的老城區。當地政府將古老的阿塞夫區打造成特色文化旅遊區，在充滿阿拉伯風情的舊式街道中，手工藝品商店鱗次櫛比，特色美食琳琅滿目，廣場上經常舉行各類演出。遊客還可以乘坐木船游覽杜拜灣。
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