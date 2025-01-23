2025年春晚科技三大亮點

春晚彩排現場（圖源：央視新聞） 中評社北京1月23日電／據科技日報報導，為辦好蛇年春晚，總台持續推進“思想＋藝術＋技術”融合創新，運用超高清、虛擬現實、人工智能、立體視覺等技術，不斷提升春晚視音頻質量和全媒體傳播效果，為全球華人打造思想性、藝術性、觀賞性俱佳，科技感十足的‘年夜飯’，陪大家共迎蛇年。



8K直播帶來超清視覺體驗



今年是總台第4次開展8K春晚直播。4年來，總台設立三維菁彩聲製作、傳輸和渲染技術研究、系統研發和示範應用項目，以及8K攝像機研發等超高清項目，積極推進超高清技術自主創新，在8K制播全鏈路關鍵技術方面取得突破。



“目前，總台初步實現8K制播設備國產化，擁有8K攝像機、8K切換台、8K監視器、8K畫面分割器等國產設備。今年，總台將以全國產8K裝備完成‘8K超高清視頻＋三維菁彩聲音頻’製作，相關節目會在全國數百塊超高清大屏上播出。”總台編務會議成員薑文波說。



用戶不僅能夠通過手機觀看總台8K節目，而且可以通過央視頻App的電視投屏功能，把節目“投”到智能電視上，只需5秒即可完成投屏。



碼率代表了單位時間內傳輸的數據量。總台8K電視節目最高碼率為120兆比特／秒。在高碼率傳輸下，電視節目在呈現如樹葉脈絡、動物毛發等細節時，畫面不會出現明顯的模糊或鋸齒。當電視播放運動員快速奔跑、賽車疾馳等快速運動的畫面時，也能夠保持較好的畫面流暢度，減少拖影和卡頓，讓觀眾可以清晰地看到每個精彩瞬間。



此外，三維菁彩聲音頻具有三維空間感。它能夠為人們提供極為逼真的聽覺體驗，使其仿佛置身於真實的聲音環境中。