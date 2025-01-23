中瑞科技創新合作成果“小而美”

中評社北京1月23日電／據新華社報導，瑞士西區經濟發展署中國區負責人周順日前接受新華社記者專訪，認為中瑞兩國具有蓬勃發展的創造力和創新合作的潛力，目前中瑞科技創新合作已經結出“小而美的果實”。



周順認為，在今年中瑞雙方將舉辦慶祝建交75周年系列活動以及雙方一致同意加快推進自貿協定升級談判等利好情況下，中國企業對瑞士市場和瑞士研發人才表現出高度重視，特別是在先進製造業、醫藥醫療器械行業以及新能源等領域，有著比較強烈的合作意願。而瑞士方面也表現出積極合作姿態。



“從另一個角度來說，瑞士的科研市場是比較純粹的開放式市場，很多學術機構和企業研究機構在科研立項方面並沒有過多受到地緣政治等因素幹擾。”周順認為，這一現狀也“從側面傳遞一個信號，說明瑞士科研界歡迎中國企業的到來”。



周順說，近年來，中方機構也不斷推動中國國內企業到瑞士發展。例如，中國汽車標準化領域的駐日內瓦常設機構中國汽車標準國際化中心致力於推動瑞士本土汽車上游產業技術與中國新能源汽車巿場的密切合作。



關於創新合作模式，周順介紹了兩種範例：一種是中國科技公司選擇到瑞士成立子公司，借助瑞士在科技方面的人才儲備，並利用瑞士優越的創新環境，將科研成果進行轉化；另一種是把在瑞士實驗室的科研成果拿到中國的工業園區落地，比如電解水制氫技術的核心組件陰離子交換膜等。周順說，這些合作成果“小而美”，充分顯示了中國和瑞士的創新優勢與合作前景。



中瑞科技創新合作在一些領域已經走向深入。周順告訴記者，瑞士日內瓦大學下屬研究機構與中國清華大學萬科公共衛生與健康學院簽訂的學生交換項目，在深化全球公共衛生研究發展、深化國際疫情防控及其他領域衛生合作方面發揮著重要作用。