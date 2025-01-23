近日，阿勒泰地區青河縣紀檢監察幹部在該縣青河鎮向農戶瞭解惠農惠民資金發放情況（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網報導，習近平總書記在二十屆中央紀委四次全會上發表的重要講話，對深入推進風腐同查同治提出重要要求。紀檢監察機關要認真學習領會習近平總書記重要講話精神，提高政治站位、扛牢政治職責，以風腐同查同治縱深推進反腐敗鬥爭，為中國式現代化新疆實踐清障護航。



腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。我們要從政治和全局高度看待反腐敗鬥爭，增強堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的責任感使命感。



反對腐敗是我們黨性質宗旨的必然要求。我們黨堅持全心全意為人民服務，始終把為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興作為自己的初心使命。我們黨代表中國最廣大人民根本利益，沒有任何自己特殊的利益。不謀私利才能謀根本、謀大利，才能從黨的性質和根本宗旨出發，從人民根本利益出發，檢視自己；才能不掩飾缺點、不迴避問題、不文過飾非，勇於割除寄生在黨的肌體上的腐敗毒瘤。這樣與生俱來的政治基因，是我們黨敢於自我革命，縱深推進反腐敗鬥爭的勇氣之源、底氣所在。



反腐敗鬥爭有目共睹的成效使我們黨贏得歷史主動。進入新時代，面對黨內黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的突出問題，以習近平同志為核心的黨中央堅持有腐必反、有貪必肅，不斷純潔幹部隊伍，維護了黨的形象，鞏固了紅色江山，贏得了確保黨不變質、不變色、不變味的歷史主動，贏得了黨團結帶領全體人民為強國建設、民族復興偉業共同奮鬥的歷史主動。



反對腐敗是推動中國式現代化行穩致遠的重要保障。當前反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜。腐敗存量尚未清除，增量還在持續發生，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。反腐敗鬥爭必須堅定不移，任何猶豫動搖、鬆懈手軟或半途而廢，都將犯顛覆性錯誤。要以歷史眼光、從戰略高度認識反腐敗鬥爭，著眼於實現黨的使命任務，旗幟鮮明澄清錯誤認識、廓清思想迷霧，始終以永遠在路上的精神狀態，保持戰略定力和高壓態勢，一步不停歇、半步不退讓，堅定不移反腐敗，永葆黨的肌體健康、先進純潔，使我們黨始終成為全國人民的主心骨，引領保障中國式現代化行穩致遠。