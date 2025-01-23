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十四屆全國政協常委齊扎拉接受審查調查
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2025-01-23 15:03:36
中評社北京1月23日電／據新華社報導，十四屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊扎拉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
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