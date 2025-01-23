“絲路電商過大年”活動在上海啟動

中評社北京1月23日電／據新華社報導，商務部首次舉辦的“絲路電商過大年”活動22日在上海啟動。此次活動結合年俗、年味、年貨、年物等傳統文化元素，圍繞“春節游中國”“年貨出海”“絲路年貨購”主題，推出20項精彩紛呈的線上線下促消費重點活動，為擴消費注入強勁動力。



活動組織國內頭部電商平台、直播電商基地、品牌企業等推出專區專欄、限時優惠，展銷近萬種絲路好物，讓全國各地消費者足不出戶即可“買全球”，享受來自絲路電商夥伴國的優質商品和服務。活動還將結合免簽政策施行，上線面向境外遊客的春節文化旅遊線路，優化入境遊客便捷支付、行李寄存、多語種菜單等便利化措施，廣邀全球遊客來華旅遊，吸引越來越多的外國人走進中國、感受中國、愛上中國。



活動還將鼓勵頭部電商平台“出海”，打造電商平台海外年貨專區，推出“國風特色”“出海年度爆款”“出海特色品類”等專區，甄選出200至300種爆款商品，銷售蛇年特色春節、非遺手工等國風產品和老字號品牌，讓國外消費者春節期間便捷採購心儀國貨。



商務部部長助理唐文弘表示，春節是中華民族最隆重的傳統節日，也是人類文明的共同瑰寶。在為期一個月的“2025全國網上年貨節”期間舉辦“絲路電商過大年”活動，就是要跨越山海，共享美好，發揮電商聯通國內國際、線上線下的獨特優勢，匯聚各國特色年貨，與全球消費者一道，共享春節豐富年俗，共度佳節美好時光。



上海市委常委、副市長華源表示，上海將充分發揮國際消費中心城市和“絲路電商”合作先行區優勢，加強務實經貿合作，共享全球好物，共謀市場機遇，共享文明之美。