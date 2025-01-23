監督推動住房城鄉建設事業高質量發展

中央紀委國家監委駐住房城鄉建設部紀檢監察組幹部在北京市調研二七機車廠城市更新項目規劃建設情況（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京1月23日電／據中央紀委國家監委網報導，二十屆中央紀委四次全會強調，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，對反腐敗鬥爭提出了新的更高要求。實踐中，中央紀委國家監委駐住房城鄉建設部紀檢監察組（以下簡稱駐部紀檢監察組）自覺增強服從服務於黨和國家工作大局的履職盡責意識，將合力推動改革攻堅、促進高質量發展作為首要任務，監督保障推動住房城鄉建設部扛起走好“第一方陣”的重大政治任務，以全面從嚴治黨新成效為推進中國式現代化提供堅強保障。



築牢對黨忠誠



紀檢監察機關是黨的“紀律部隊”，因黨而生、為黨而戰，必須絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔。對黨忠誠是紀檢監察隊伍首要的政治品質和最根本的政治要求，必須唯一、徹底、無條件，不摻任何雜質、沒有任何水分，必須表里如一、知行合一，見諸行動。



堅決維護以習近平同志為核心的黨中央集中統一領導。黨的團結統一是黨的生命，越是面臨嚴峻形勢、複雜環境，越是處在改革階段、艱難時期，越要強調黨的團結統一。維護黨的團結統一，關鍵是維護黨中央權威和集中統一領導。維護黨中央權威和集中統一領導，關鍵是堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，不折不扣貫徹落實黨中央重大決策部署。我們黨有嚴密高效的組織體系，可以將黨中央作出的決策部署，逐級貫徹落實直到基層。確保政策不折不扣貫徹、結合實際落地見效，需要堅強有力的監督體系，充分發揮監督推動、保障落實的作用。派駐紀檢監察組作為這一體系的重要組成部分，職責就是通過有力有效的政治監督，保障習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署在駐在部門不折不扣貫徹落實、取得實效。實踐中，駐部紀檢監察組與住房城鄉建設部黨組共同制定相關制度規定，嚴明政治紀律和政治規矩，亮明同一切違反、背離、破壞和危害黨中央集中統一領導的言行表現作堅決鬥爭的鮮明態度，決不允許任何與黨離心離德的人和事有存在空間；修訂關於力戒形式主義、官僚主義“十不准”的相關規定，旗幟鮮明反對和糾治這個阻礙黨中央重大決策部署不折不扣貫徹落實的大敵。