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吳曉軍當選青海人大常委會主任
http://www.CRNTT.com   2025-01-23 14:58:38


　　中評社北京1月23日電／據新華社報導，青海省第十四屆人民代表大會第三次會議1月23日選舉吳曉軍為青海省人大常委會主任，選舉羅東川為青海省人民政府省長。

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