水利部：清理整治“四亂”問題4.2萬個

中評社北京1月23日電／據人民日報報導，水利部日前召開全面推進幸福河湖建設有關情況新聞發布會。水利部河湖管理司司長陳東明表示，2018年以來，依托河湖長制平台，指導督促各地累計清理整治侵占破壞河湖庫亂占、亂采、亂堆、亂建的“四亂”問題28萬餘個，推動江河湖庫面貌實現歷史性轉變。2024年，清理整治“四亂”問題4.2萬個，恢復水庫防洪庫容2190萬立方米，清理違法建（構）築物634萬平方米，清除阻水片林和高秆作物13.5萬畝、阻水圍堤1140公裡，清理渣土垃圾520.7萬噸，打擊非法采砂船405艘。



河道、湖泊、水庫是行蓄洪水的重要空間，確保其空間完整、功能完好，事關防洪安全、供水安全、生態安全。



陳東明介紹，2024年2月，水利部河長制湖長制工作領導小組召開全體會議，將水庫納入“清四亂”範疇，對縱深推進河湖庫“清四亂”常態化規範化工作作出部署安排。各省級黨委、政府高度重視，主要負責同志、省級總河長通過簽發總河長令、召開總河長會議等方式部署推動河湖庫“清四亂”工作，各級河湖長擔責盡責，牽頭組織對侵占河道、圍墾湖泊等突出問題依法進行清理整治，有力推動了各項任務落實。



“我們聚焦長江、黃河等國家重大戰略實施，部署開展岸線利用項目排查整治、非法采砂打擊整治、丹江口‘守好一庫碧水’等專項行動。”陳東明說，開展為期2年的水庫集中清理整治行動。對汛期廣東西福河、內蒙古老哈河決口河段組織開展復盤，並舉一反三，在全國部署開展阻水片林、高秆作物、圍堤等妨礙河道行洪突出問題專項清理整治。



陳東明表示，通過充分發揮七大流域省級河湖長聯席會議機製作用，推動妨礙河道行洪、侵占水庫庫容突出問題清理整治。與最高檢聯合掛牌督辦重大問題，推動問題整改。加強涉河湖重大問題調查與處置，壓緊壓實河湖管理保護責任。