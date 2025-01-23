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社保基金投資A股平均年化收益率11.6%
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2025-01-23 15:00:47
中評社北京1月23日電／據新華社報導，中國證監會主席吳清1月23日在國務院新聞辦新聞發布會上介紹，全國社保基金成立20多年來投資A股的平均年化收益率達到11.6%。
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