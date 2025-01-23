駐日美軍性暴力事件頻發　日本民眾抗議

沖繩縣女性團體舉行抗議集會（圖源：央視新聞） 中評社北京1月23日電／據央視新聞報導，針對沖繩當地駐日美軍屢屢出現的性暴力事件，沖繩縣女性團體等當天在該縣那霸市舉行抗議集會。抗議民眾認為，美軍制定的紀律和採取的預防措施並未發揮效果，為此要求日美兩國政府拿出切實有效的措施。



集會主辦方稱，約有250人參加了集會。