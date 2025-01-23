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我國成功發射千帆極軌06組衛星
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2025-01-23 15:52:46
中評社北京1月23日電／據新華社報導，1月23日13時15分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌06組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
這次任務是長征發射系列運載火箭的第557次飛行。
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