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普京稱去年俄經濟主要指標處於“積極區間”
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2025-01-23 16:34:33
中評社北京1月23日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京22日就經濟問題召開會議時說，2024年俄羅斯經濟主要宏觀指標處於“積極區間”，預算赤字占國內生產總值的比重為1.7%，“處於可接受水平”。
普京表示，2024年俄羅斯非石油和天然氣收入增長26%，達到25.6萬億盧布（1美元約合99盧布），比預期高出8000億盧布。與此同時，2024年俄羅斯額外油氣收入達1.3萬億盧布。
普京表示，應密切關注經濟形勢，避免失衡，並將通脹控制在適度水平。
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