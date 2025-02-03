中美專家答中評：台灣問題不會更加不可預測

中美專家談特朗普對台政策（圖片來源：會議直播截圖） 中評社香港2月3日電（記者 郭至君）由香港全球化中心（CGHK）主辦的CGHK Insight國際會議日前在線上舉辦，聚焦特朗普“百日新政”下的美國外交政策走向，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒和美國保守派智庫美國企業研究所AEI高級研究員Zack Cooper作為嘉賓參與討論。期間，中評社記者提問了關於特朗普第二任期的對台政策，兩位專家均表示，美國對台政策不會發生根本性變化，特朗普第二任期內台灣問題不會變的更加不可預測。



Zack Cooper表示，特朗普政府挑選了一些堅定的“親台派”，比如國務卿馬可·魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問邁克·沃爾茨（Mike Waltz），但他不認為特朗普政府會建議特朗普以一種從來不是美國對台政策的方式處理台灣問題，他認為美方的政策還會是一貫的。



Zack Cooper說：“我們不能確切知道未來幾年美台關係會是什麼樣子，這在一定程度上取決於美、大陸、台灣領導人的所作所為，我個人的觀點是，穩定很重要，從長遠來看，如果兩岸能夠在非武力且沒有脅迫的情況下統一，美國是不反對的。因此，美國應該會用台灣的短期保證來換取中國大陸的長期保證。”

