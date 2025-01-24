中美專家對話：特朗普新政下美外交政策走向

美國保守派智庫美國企業研究所AEI高級研究員Zack Cooper參與討論。（圖片來源：會議直播截圖） 中評社香港1月24日電（记者 郭至君）特朗普2.0政府正式開啟，特朗普在就職演說上表示，美國的黃金時代開始了，衰落將會結束，並在就職後當天立即頒布了一系列行政命令，那麼，他的動作會對全球格局和中美關係帶來什麼影響？昨日，由香港全球化中心（CGHK）主辦的CGHK Insight國際線上會議舉辦，聚焦特朗普“百日新政”下的美國外交政策走向，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒和美國保守派智庫美國企業研究所AEI高級研究員Zack Cooper作為嘉賓參與討論，邱震海博士為主持人。



美國企業研究所高級研究員Zack Cooper首先表示，他認為大多數美國人不知道特朗普到底要做什麼，部分原因是特朗普自己可能都不清楚他在未來4年到底要做什麼。這是一屆非典型的美國政府，與近幾年相比，這屆政府有更多的不可預測性。



“特朗普將非常直接地批評一些盟友，他對盟國會非常挑剔，但另一方面，他與一些國家有著良好的關係，對特朗普來說，個人關係非常重要，昨天在華盛頓舉行的四方會談就是一個很好的例子，這表明，當特朗普的團隊與各國以及其領導人保持良好關係時，他們可以做很多事情，但並不是每個國家都是這樣，對特朗普來說，最容易打交道的國家可能是印度，美印關係將在第二屆特朗普政府中繼續發展，但許多美國的歐洲盟友的日子將更加艱難。”Cooper說，“另外對特朗普來說，意識形態的重要性要小得多。我們都知道，特朗普非常善於交易，這意味著他非常樂意與中、俄、朝接觸，儘管這些國家政府的意識形態和利益與美國截然不同，特朗普對此並不在意。他所關心的是為美國人民帶來的具體成果，無論是經濟政策、國防開支還是避免衝突，我認為這才是特朗普在第二個任期內真正關注的重點。”

