歐盟不斷擴大氫能項目建設

中評社北京1月23日電／據人民網報導，不久前在比利時布魯塞爾舉行的第五屆歐洲氫能周，聚焦氫能產業創新應用、監管政策以及增強產業競爭力等議題。歐盟設定的目標是到2050年實現可再生氫全面融入能源系統，廣泛應用於工業和交通等領域。



當前，歐盟多國持續投入資金，不斷擴大氫能項目建設。德國政府已投入數十億歐元支持氫能項目發展，計劃到2030年成為全球氫能領域的重要力量。荷蘭在推動出台氫能發展政策和基礎設施建設方面走在前列，多個氫能示範項目正在進行，涵蓋氫氣生產、儲存和應用等各個環節。丹麥計劃建設一個人造制氫島，連接10吉瓦的海上風電設施，用於綠氫生產。該項目預計於2030年開始運營，每年可生產約100萬噸綠氫。



由德國、荷蘭等國合作開發的北海綠氫項目將通過北海海上風電設施產生的電力，以電解水技術生產出氫氣，供給工業和交通等領域。該項目連接德國、荷蘭、丹麥、比利時和英國等多個歐洲國家。芬蘭、拉脫維亞、波蘭等國也計劃建設一條長達2500公里的綠氫走廊，預計到2040年建成後每年可輸送270萬噸氫能，成為歐洲首批運營的跨境氫項目之一。



歐盟推動氫能發展仍面臨一些制約因素，包括由環保途徑生產的綠氫成本高於化石燃料制氫，輸氫管道和儲氫設施建設存在巨大投資缺口，歐盟內部急需統一技術標準和政策支持等。還有分析人士指出，由於可再生氫制取需要消耗大量電力，這對目前電力供應緊張且價格攀升的歐盟來說也是一個嚴峻考驗。