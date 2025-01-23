中國2025年延續開展電動自行車以舊換新

中評社香港1月23日電／中國商務部等5部門聯合印發關於做好2025年度電動自行車以舊換新工作的通知23日對外發布，明確自2025年1月1日起，延續開展電動自行車以舊換新工作。



新華社報導，通知提出，2025年電動自行車以舊換新補貼標準由商務部指導各地結合實際合理制定，與上年補貼標準相銜接，保持工作平穩過渡。對個人消費者交售報廢老舊電動自行車並換購合格新車的，給予以舊換新補貼。交售報廢老舊鋰離子蓄電池電動自行車並換購鉛酸蓄電池電動自行車的，可適當加大補貼力度。



通知進一步明確優化補貼流程及方式。鼓勵簡化門店參加以舊換新活動的資格審核和准入程序，擴充參加以舊換新活動的門店數量。鼓勵進一步簡化補貼發放流程，在確保資金安全的情況下，取消補貼申請、審核、撥付中的非必要環節，加快審批進度，盡量縮短補貼到賬時間。補貼發放可不與新車上牌掛鈎。鼓勵採用支付立減等方式，補貼優惠直達消費者。鼓勵以銷售門店為場景，提供售舊、換新、輔助上牌等“一站式”服務，便利消費者。



通知要求規範銷售環節、優化收舊環節、加強政策宣傳等。參加活動的銷售企業或門店要承諾不得先漲價再補貼，參與以舊換新補貼車型的銷售價格，不高於參加活動前1個月內同款產品的平均成交價格。推動增加回收企業數量，合理提高交售舊車的價格，激勵消費者選擇正規渠道交售報廢舊車。



商務部流通發展司負責人表示，下一步，各地商務主管部門將在當地人民政府和電動自行車安全隱患全鏈條整治工作專班統一領導下，做好本區域電動自行車以舊換新工作的具體實施。