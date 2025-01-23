菲律賓南部發生6.1級地震

中評社北京1月23日電／據新華社報導，菲律賓火山地震研究所23日說，菲南部棉蘭老島當天上午發生6.1級地震。目前暫無人員傷亡或財產損失報告。



據該研究所發布的最新信息，此次地震發生於當地時間11時41分（北京時間11時41分），震中位於北三寶顔省錫奧孔鎮東南方向約2公里處，震源深度32公里。



該研究所表示，此次地震為構造地震，可能會發生餘震。



菲律賓位於環太平洋火山地震帶，地震頻發。