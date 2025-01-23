世界經濟論壇執行董事尤爾根斯。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月23日電／據人民網報導，世界經濟論壇2025年年會正在瑞士小鎮達沃斯舉辦。世界經濟論壇執行董事傑里米·尤爾根斯日前在接受記者採訪時表示，中國積極推動高質量發展，成為越來越多國家和地區的第一大貿易夥伴，中國在推動全球技術和基建合作等方面大有可為。



不久前，世界經濟論壇宣布17家創新製造企業加入全球燈塔網絡，其中8家企業或工廠位於中國。尤爾根斯對中國企業的發展印象深刻。“我訪問中國時經常參觀工廠，瞭解到這些工廠的生產效率、產品質量逐步提高。中國企業更多地使用先進環保技術，為當地帶來更好的發展機遇，成為其他國家企業的榜樣。”尤爾根斯說。



從2005年第一次訪華至今，尤爾根斯已經到訪中國50多個城市，見證了中國的發展變化。不久前訪問廣東深圳時，他注意到，當地的出租車已全部是電動汽車。“從這點可以看出，中國的電動汽車產業不僅擁有成熟的技術，在商業化方面也做得很好。科技創新給中國帶來了很多看得見的益處。”尤爾根斯說。



尤爾根斯認為，培育發展新質生產力將成為中國實現經濟轉型的重要路徑。在人工智能、電池儲能等高新技術領域，中國已經處於全球領先地位。“中國政府制定了面向未來的產業政策，鼓勵企業進行技術研發，從而逐步實現進步。”尤爾根斯表示，中國在可再生能源領域的技術和產品有助於減少全球碳排放，受到國際社會歡迎，“中國綠色發展成就對於全球應對氣候變化有重要意義”。



尤爾根斯在多國出差時經常看到中國企業建設的基礎設施項目，也聽當地人講述相關項目對於改善當地經濟與民生發揮的作用。“這些見聞證明，中國提出的共建‘一帶一路’倡議等全球公共產品已經收穫重要成果，中國海外投資帶來了雙贏。”尤爾根斯表示，在世界各地，中國大型跨國企業與當地企業一起建設基礎設施等，越來越多外國工程師來到中國參觀考察、交流信息。通過這些合作，中外企業之間的交流正在逐步加強，這是非常積極的信號。