歡迎中國游客　全球多地做好種種准備

印尼巴厘島著名旅遊景點海神廟吸引不少遊客。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月23日電／據人民網報導，隨著中國農曆新年臨近，全球多地熱切期盼中國遊客前往觀光游覽、歡度春節。法國巴黎、印尼巴厘島、日本東京長期以來都是中國遊客春節期間出境游的熱門目的地，當地相關部門為迎接中國遊客到來，正在進行各方面準備。一些城市在各大旅遊場所增添不少中國文化元素，推出特色線路和春節主題活動，並表示將努力提升服務水平，營造更加良好的出游環境，共促安全旅遊。



法國巴黎——



“我們準備好了，熱情歡迎中國遊客到來”



近日，法國巴黎不少街區張燈結彩、熱鬧非凡，令中國遊客在異國他鄉也能感受到即將到來的春節氣氛。“中國遊客是我們的重要客戶群體。我們在中文導購、銀聯卡支付和退稅服務等方面，將為中國遊客提供更多便利。今年春節期間，購物中心還會布置蛇年主題裝飾，推出豐富的春節主題活動。”位於巴黎西郊的萬娜打折村國際銷售總監皮耶·托格納奇尼對記者說，“我們準備好了，熱情歡迎中國遊客到來。”



“對於即將到來的2025年農曆新年，法國仍將是中國遊客的重要出境游目的地。”巴黎旅遊局局長梅內戈對記者表示。法國《費加羅報》報導說，近年來，中國遊客群體更趨年輕化，許多人熟練掌握互聯網工具，英語水平顯著提升，不再偏好傳統的跟團游，更傾向於自由行。來自四川的夏先生近日給自己安排了歐洲自由行，計劃利用申根簽證便利游覽10多個國家。夏先生提到，各類平台提供了熱門目的地的車票、門票等購買服務，讓自由行更加便利。



“隨著遊客需求日趨多樣化，旅行社推出的項目也在不斷更新。以巴黎市為例，除傳統路線外，近兩年文化游、購物游和一些藝術專業主題游頗具吸引力，滑雪、溫泉度假、趕海等體驗項目也越來越受歡迎。”法國華人旅遊協會總顧問龍學武告訴記者，巴黎冬季相對來說屬於旅遊淡季，許多文博類參觀排隊時間大幅縮短，體驗會更加流暢。