工作人員和旅客一起歡樂過小年。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月23日電／據人民網報導，1月22日，正值北方傳統的小年，在K4045／6次列車上，中國鐵路鄭州局集團有限公司的幹部職工為旅客帶來一場精彩紛呈的聯歡活動，讓旅客在旅途中感受濃厚節日氛圍。